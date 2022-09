Homem é preso por desrespeitar diversas medidas protetivas em Anápolis

Um homem foi preso nesta terça-feira (20) pela Polícia Civil do Estado de Goiás, por descumprimento repetido de medida protetiva de urgência, ameaça, injúria, perseguição, dano e vias de fato, em Anápolis.

Diante da gravidade dos atos cometidos repetidamente e temendo pela vida, a vítima precisou buscar proteção na delegacia especializada.

Nas ameaças encaminhadas, o suspeito enviou diversas fotos portando uma arma de fogo e falando “vou estourar sua cabeça”.

Entendendo a urgência da situação, a delegada de polícia à frente do caso solicitou a prisão preventiva do autor.

Com isso, o homem foi preso nesta terça-feira (20) e ficará agora à disposição do poder judiciário para que as devidas providências legais possam ser tomadas.