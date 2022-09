Vídeo de passarinho que “se transforma em gato” viraliza; assista

O talento incomum de um pássaro dos Estados Unidos vem chamando a atenção na internet e gerando vídeos bastante divertidos.

Chamado de “Noodle”, ele não é um animal que ficou conhecido por fazer coisas fofinhas, como sentar no ombro dos pais ou comer frutas, mas sim por ser “bilíngue”.

O pássaro consegue imitar com perfeição o miado de gatos. Por não haver felinos na residência, os tutores estranharam o comportamento da ave e o levaram até o veterinário.

De acordo com o profissional não havia nada de errado com Noodle, mas que a explicação mais provável seria de que ele havia convivia com com gatos anteriormente e acabou aprendendo a miar.

Passado o susto, agora Noodle é uma celebridade do Tik Tok e que diverte bastante os usuários da plataforma.

Confira:

