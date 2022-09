O Governo Federal irá ampliar a distribuição do novo cartão do Auxílio Brasil, permitindo assim que ele seja entregue tanto para quem já o possui, como para novos beneficiários.

Segundo o Ministério da Cidadania, a estimativa é de que sejam distribuídos, dentre os próximos meses, cerca de 6,6 milhões de cartões.

Ainda no mês de julho, o novo modelo começou a ser entregue para os beneficiários do Auxílio Brasil que ingressaram a partir de novembro do ano passado, quando em torno de 3,2 milhões de inscritos no programa receberam.

Já em agosto, a Caixa Econômica Federal afirmou que cerca de 4,7 milhões de cartões foram emitidos para os novos aprovados que iriam receber os R$ 600 do benefício.

Com a atualização, o novo cartão conta agora com um chip que permite a utilização do mesmo para compras direto na maquininha, a partir da função débito.

Com a antiga versão, o beneficiário só podia realizar pagamento utilizando o auxílio se fosse pelo cartão virtual de débito, saque em espécie sem o uso do cartão ou com um QR Code do Caixa Tem.

Saiba como receber novo cartão do Auxílio Brasil mesmo sem ter o antigo

O Governo Federal leva em consideração as famílias que começaram a fazer parte do programa a partir de novembro de 2021, assim como a qualidade dos canais de pagamento em cada localidade, para realizar a seleção dos novos beneficiários do cartão do Auxílio Brasil.

Dessa forma, aqueles grupos familiares que residem em regiões que não contam com canais de pagamento da Caixa, ou que os canais de pagamento são sobrecarregados, recebem prioridade para o recebimento.

Para os beneficiários selecionados, o cartão é encaminhado por meio dos Correios para o endereço que tiver sido informado pelo Responsável Familiar no Cadastro Único.

A entrega do meio de pagamento pode ser acompanhada pelos brasileiros por meio do telefone da Central de Atendimento da Caixa, pelo número 4004-0104 para as capitais e regiões metropolitanas, e pelo 0800-1040104 para as demais localidades.

Ao receber, o beneficiário precisa telefonar para o canal de atendimento da Caixa no número 111, para desbloquear o cartão e poder enfim utilizá-lo.

Para o desbloqueio, será preciso estar com o meio de pagamento em mãos para passar as informações solicitadas, assim como o Número de Inscrição Social (NIS), número do RG e CPF.

Por fim, para finalizar o cadastramento ou recadastramento, é necessário ainda se dirigir até uma unidade lotérica ou agência da Caixa para apresentar um documento de identificação.

