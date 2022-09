Secretaria de Educação justifica queda de Anápolis no Ideb

A Secretaria Municipal de Educação justificou a queda da nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos anos iniciais do ensino fundamental de Anápolis como consequência da pandemia.

Na avaliação divulgada na última sexta-feira (16), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a cidade teve uma queda de 6,3 para 6 entre o 1º ao 5º ano.

Em nota enviada ao Portal 6, a secretaria afirmou que a pesquisa foi feita em 2021, ano em que o ensino de todo país foi afetado.

“O resultado, segundo profissionais da rede municipal, deve ser interpretado estritamente pelo viés pedagógico e não comparativo, tendo como ações medidas que possam sanar os prejuízos”, justificou a pasta.

A secretaria lembra ainda que Anápolis, a despeito da queda, ainda está à frente de Goiânia e Aparecida de Goiânia.

“Na comparação com a nota de 2019 (6,3), sem as complicações sanitárias causadas pela Covid, é possível avaliar que o município de Anápolis conseguiu minimizar o impacto negativo da suspensão das aulas presenciais”, disse.

Não foi apenas nos anos iniciais que a cidade caiu na avaliação. O ensino médio também apresentou uma diminuição, ainda que menor, saindo de 5 para 4,9.

Para melhorar os números, a secretaria afirma que “oferece a recomposição do ensino no contraturno escolar; a priorização de estratégias de ensino voltadas aos estudantes da alfabetização, por meio de formações de docentes e ampliação do núcleo de alfabetização, que visa identificar os maiores prejuízos no processo de aprendizagem, com vistas à superação das lacunas na aprendizagem”.