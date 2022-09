O método escolhido por cada pessoa para sofrer diante de uma situação complicada é muito ímpar, mas existem alguns signos que estão sofrendo em silêncio e estão se machucando muito com isso.

E no total silêncio, eles se afogam sozinhos nas próprias mágoas e nas palavras não ditas. É bem comum encontrar essas pessoas sufocadas nos próprios pensamentos.

O ideal é colocar mesmo para fora e desabafar sobre os problemas, para se livrar daquilo o quanto antes e poder, enfim, fechar o ciclo e seguir a vida.

Diante disso, separamos uma pequena lista com os signos mais discretos do zodíaco, que acabam se complicando ainda mais por conta do jeito de lidar com as frustrações. Confira!

3 signos que estão sofrendo em silêncio e prestes a explodir:

1. Capricórnio

No top 1 dos signos mais silenciosos, é claro que teria de ser o capricórnio. Eles são bem fechados com os sentimentos e preferem mil vezes ficar com tudo acumulado do que ter que se explicar.

O grande problema é que isso se torna um looping, acumulando dentro deles todas as mágoas e os deixando muito sobrecarregados.

A dica do horóscopo é tentar extravasar essa angústia acumulada de alguma forma. Se falar não estiver mesmo em cogitação, comece um esporte, academia seria uma boa opção para descontar as energias reclusas.

2. Virgem

O virginiano também é outro grande exemplo de pessoa silenciosa, que prefere armazenar toda a raiva para si, ao invés de contar para quem o magoou sobre os traumas.

Isso faz com que o nativo se torne cada vez mais amargo e criterioso na hora de escolher com quem se relacionar.

Diante disso, as chances do virginiano se encontrar sozinho e solitário são grandes, o deixando ainda mais frustrado.

Uma boa opção é tentar externalizar o que sente – de dentro para fora – para aliviar todas as essas angústias.

3. Escorpião

Por fim, em terceiro lugar temos o signo de escorpião. Eles são muito observadores e costumam guardar toda a mágoa em silêncio.

Eles arquitetam a melhor hora para jogar tudo para fora e se vingar de quem traiu sua confiança e isso os consome muitas energias, trazendo grande tristeza acumulada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!