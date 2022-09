Chuva chega com força em Goiás, causando alagamentos e ligando sinal de alerta

Momento bastante aguardado pelos goianos após quatro meses, a chuva chegou no estado causando alagamentos e ligando o sinal de alerta em várias cidades.

Em Cidade Ocidental, Valparaíso e Planaltina, no Entorno do Distrito Federal, os bombeiros tiveram bastante trabalho por causa das precipitações.

Sete famílias foram resgatadas em Planaltina devido aos alagamentos. Dois idosos acamados foram retirados da residência onde moravam e crianças salvas de um carro ilhado.

No município de Cidade Ocidental, a proprietária de um veículo viveu momentos de tensão ao ver o carro ser arrastado pela enxurrada.

Ela estava dentro do carro no momento do incidente, mas conseguiu pular do automóvel, que foi parar na boca de um bueiro.