Procon anuncia multa de até R$ 8 milhões para postos de Anápolis que abusarem no preço da gasolina

Apesar das sucessivas reduções no preço da gasolina anunciadas pela Petrobras, o valor do combustível voltou a subir nas bombas de Anápolis.

Durante os últimos dias de fiscalização, o órgão flagrou um dos estabelecimentos vendendo combustível por R$ 0,40 a mais, na contramão do que vem fazendo a estatal nos últimos meses.

De acordo com Wilson Velasco, diretor do órgão, a multa pode ser milionária para quem praticar preços abusivos.

“Nosso objetivo é constatar se há uma justificativa contábil ou legal para que o posto tenha efetivado o aumento dos combustíveis. Não sendo constatado, o departamento de cálculo vai emitir um laudo informando que houve um aumento injustificado. Com base nisso, o posto será notificado e estará pertinente a sanções legais previstas no Código de Defesa do Consumidor. Analisadas as variáveis, a multa pode variar entre R$ 800 a R$ 8 milhões”, explicou o diretor.

O consumidor anapolino que se sentir lesado pode fazer a reclamação no próprio Procon ou pelo Zap do Procon, pelo 3902-1365.