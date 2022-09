Com certeza você deve ter amigos ou conhecidos que trabalham bastante que nunca têm tempo para nada, até mesmo para se relacionarem com outras pessoas.

A real é que esses solteiros trabalhadores estão tão cansados do serviço ou aquilo consomem tanto o seu tempo, que nas horas livres a única coisa que essa pessoa quer é descansar e relaxar.

Mas, afinal, quem são essas pessoas e quais áreas do mercado elas mais se encontram?

6 profissões que mais têm pessoas solteiras porque trabalham bastante:

1. Área da comunicação

Começando nossa lista, os publicitários, jornalistas e profissionais da área da comunicação em geral não possuem muito tempo para a vida social.

Isso porque, o trabalho dessas pessoas exige um tempo integral e comprometimento com aquilo, já que eles precisam publicar notícias toda hora e levar informações para a sociedade.

2. Médicos

Os médicos podem até ter a vida financeira ganha, mas a parte amorosa não anda muito bem não!

Afinal, esses profissionais precisam fazer extensos plantões em hospitais e viver integralmente para manter a saúde e segurança da sociedade.

3. Motoristas

Os motoristas, como taxistas, Uber ou caminhoneiros, vivem para trabalhar e a última coisa que se preocupam é buscar um mozão.

O que acontece é que o salário dessas pessoas depende do tanto que trabalham, por isso, quanto mais corridas e viagens, maior o ganho no final do mês.

4. Garçons/Garçonetes

Para aqueles que possuem uma carga horária noturna, aos finais de semana e também feriados, fica difícil achar um amor, não é mesmo?

Pois bem, é isso que acontece com os garçons e garçonete que gastam aquele tempo que poderia ser para conhecer uma pessoa nova, para trabalhar.

5. Segurança

O mesmo acontece com os seguranças em geral, que perdem as sextas a noite em um bar ou balada para garantir a segurança de pessoas ou estabelecimentos.

Esses profissionais trabalham tanto que fica difícil conciliar com a vida social.

6. Área da aviação

Por fim, os pilotos de avião e comissários de bordo também não têm uma vida amorosa de dar inveja não.

O que acontece com esse grupo de profissionais é que eles vivem viajando, logo, é difícil firmar um compromisso com alguém tão ausente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!