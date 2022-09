Jogador goiano muda a vida de massagista do clube com gesto que dinheiro nenhum compra

Uma atitude de empatia fez com que Caio Cezar, o atacante do time de futebol goiano Inhumas, ganhasse destaque além do campo de futebol. Ao lado da esposa, o jogador decidiu ensinar o amigo e massagista do clube a ler e escrever.

Segundo o atleta, o pensamento começou a surgir quando ele mandou uma mensagem de texto para o profissional, conhecido como Rincon, mas ele respondeu em áudio afirmando não entender o recato escrito.

“Percebi quando eu estava com uma lesão no tornozelo. Mandei uma mensagem de texto, perguntando que horas seria o nosso tratamento e ele me respondeu por áudio, dizendo que não sabia ler e que era pra eu mandar um áudio. A partir daí, veio a ideia”, contou Caio Cezar ao O Hoje.

Depois de suspeitar que o amigo não conseguia ler ou escrever, ele comentou com a esposa Nathália do Valle, que queria ensina-lo. A mulher embarcou na ideia ao lado do marido e os dois decidiram ajudar o massagista.

“Comentei com minha esposa sobre a possibilidade de ensiná-lo. Ela topou a ideia e, no dia seguinte, chamei o Rincón e perguntei se ele teria interesse em aprender. Todo feliz, ele disse que sim. E isso nos estimulou ainda mais a ensiná-lo, pois será algo que ficará guardado pra sempre na memória dele”, explicou.

Nas redes sociais, diversos internautas se emocionaram com a ação de empatia que dinheiro nenhum pode comprar. “Um gesto tão simples, mas com significado grandioso”, comentou um.

“O nosso intuito nunca foi que isso viesse a público, mas o Rincón ficou tão feliz e animado que fez publicações em suas redes sociais e gerou uma repercussão muito grande e positiva, o que nos deixou muito feliz. Queremos que essas divulgações possam estimular outras pessoas a fazerem o mesmo por alguém”, disse sobre a repercussão.