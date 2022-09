Lâmpadas de LED em Anápolis vão reduzir em 66% conta da iluminação pública

Toda a cidade de Anápolis deve ser iluminada apenas com lâmpadas de LED até o final do próximo ano. De acordo com o diretor de Serviços Urbanos, Albenzio Filho, a implementação da tecnologia trará cerca de R$ 800 mil em economia para os cofres públicos.

“Além de maior claridade com a lâmpada, nós temos em torno de 40% de economia trocando as lâmpadas de mercúrio por LED”, explicou.

A conta da iluminação pública, segundo o diretor, fica em média de R$ 1,2 milhão por mês. Esse valor deve reduzir para aproximadamente R$ 400 mil, quando a nova iluminação estiver em pleno funcionamento. Isso representa uma economia de 66% do que é pago.

As novas luminárias já foram instaladas em 75% do município. Em entrevista ao Portal 6 nesta terça-feira (20), Albenzio afirmou que no momento a implantação está acontecendo em quatro partes do município.

Os setores contemplados e que em breve deve receber a iluminação de LED completa são os bairros Santa Maria de Nazareth, Jardim Primavera, Jundiaí e Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

Albenzio ressaltou que outra vantagem desse equipamento moderno é a garantia oferecida no ato da compra. A Prefeitura de Anápolis terá ao menos cinco anos de suporte após a aquisição.