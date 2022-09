Namoradas que desconfiavam que eram filhas do mesmo pai contam como estão após resultado de DNA

Depois de uma longa saga misteriosa sobre a possibilidade de serem irmãs, as namoradas Carley e Mercedes conseguiram resolver as questões e, atualmente, estão vivendo a melhor fase da relação.

Ativas no TikTok, as duas explicaram que, após o resultado falso de proximidade genética no DNA, elas estão mais aliviadas e tranquilas.

Inclusive, nos últimos compartilhamentos da dupla, elas apresentaram o ‘filho’ que adotaram: um cachorrinho preto filhote.

Emocionadas e bastante apaixonadas, as duas têm publicado cada vez mais vídeos com os bons momentos – na casa em que vivem juntas.

Os internautas também puderam respirar mais leve. Nos comentários, milhares de usuários explicam que passaram meses aflitos, aguardando o resultado, como se realmente conhecessem as garotas.

Relembre o caso

As duas namoram há mais de dois anos e sempre foram questionadas pela semelhança entre elas. No entanto, isso nunca havia sido um problema, apenas achavam tudo muito engraçado.

Porém, durante um almoço em família, as mães das duas descobriram que tiveram um caso com um mesmo homem, no passado, e justamente na mesma época.

A possibilidade de dividirem o mesmo pai começou a deixar o casal muito aflito e a única decisão razoável que encontrou foi fazer o teste de DNA.

A dupla além de se tornar viral no TikTok, também é bastante conhecida na plataforma de conteúdo adulto, OnlyFans.