Uber lança em Goiânia serviço que só existia em Curitiba, Brasília, Porto Alegre, São Paulo e Recife

Um novo serviço da Uber chegou em Goiânia nesta sexta-feira (23). É o Uber Reserve, nele o usuário poderá solicitar uma viagem e receber a confirmação com antecedência.

A capital é a sexta cidade no país que recebe o recurso, antes a funcionalidade havia em Curitiba, Brasília, Porto Alegre, São Paulo e Recife.

Com o Uber Reserve, o usuário poderá fazer a solicitação do serviço com até 30 dias de antecedência. O valor a ser pago será mostrado no momento do pedido.

Além de Goiânia, o novo recurso chega para as cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Belém, Campinas, Florianópolis, Manaus, Vitória, Aracaju e Maceió.

Diretora-Geral da Uber no Brasil, Silvia Penna destacou que a funcionalidade beneficia tanto motorista quanto o passageiro.

“A expansão para Goiânia e outras 11 cidades está alinhada com o nosso objetivo de continuar trazendo tecnologia como forma de inovar e facilitar a vida dos usuários, oferecendo opções práticas e mais personalizadas para as necessidades de todos”, afirma.

“Essa nova modalidade também ajuda os motoristas parceiros a se organizarem mais, porque permite que eles planejem melhor o seu tempo na plataforma e selecionem as oportunidades que se encaixam na programação de cada um”, completa.