Mulheres são engolidas por fossa enquanto dançavam “Tem Cabaré Essa Noite”; vídeo

Uma turma de seis amigas foi flagrada se divertindo ao som do recente hit “Tem Cabaré Essa Noite”, quando, de repente, um desastre acontece e elas caem em uma fossa.

O vídeo foi publicado em diversas plataformas na internet e viralizou. Durante as cenas é possível perceber que as amigas estão em um aniversário, com balões e música ao vivo.

Em um momento de muita descontração, as seis se juntam, abraçadas e começam a pular em cima de uma antiga tampa de fossa.

Segundos depois, o chão, literalmente, desaba e o grupo cai no buraco gigante. Posteriormente, elas foram retiradas sem nenhum ferimento grave.

Não foram divulgadas as identidades das envolvidas, nem mesmo o local onde tudo aconteceu.

No Twitter, a situação desastrosa acabou virando meme: “juntas até o fim – do poço”, comentou um perfil de humor. Nos comentários, inúmeros internautas se divertiram com o vídeo.

Assista

juntas até o fim ✨😍 (do poço pic.twitter.com/4C8vw6mV29 — Esquizy #FreeJairme (@esquizopoc) September 25, 2022