Casal fica surpreso ao encontrar bilhete deixado por vizinhos

Pessoal do condomínio resolveu se reunir e deixar para eles um presente um tanto quanto diferente e com uma mensagem bastante inusitada

Magno Oliver - 15 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / Nuno1693)

Uma situação um tanto quanto inusitada envolvendo um casal morador de um condomínio viralizou na internet e deu o que falar nas redes sociais.

O caso teve vídeo publicado no Instagram pelo @nuno1963, devido aos barulhos e gemidos em excesso de um casal, durante algumas noites.

Assim, incomodados com o excesso de perturbação ao silêncio e querendo uma boa noite de sono, os vizinhos tomaram atitude e o casal acabou recebendo uma carta de teor inusitado.

O texto tinha termos bem inusitados que se referiam a eles como “leão e leoa protagonistas destas lamentáveis cenas”.

Na carta, a seguinte mensagem:

“Prezados Vizinhos”

“Agradecemos que tenham mais consideração, uma vez que não moram sozinhos no prédio.

As vossas ramboias sexuais só a vós diz respeito, no entanto, ninguém é obrigado a aturar histerismos desmedidos, em horas desapropriadas, acordando com berros que nem animais com o cio são capazes de reproduzir.

Assim sendo, solicito que o leão e leoa protagonistas destas lamentáveis cenas tenham um pouco mais de calma, uma vez que o resto da savana precisa descansar.”

“Obrigado”

Por fim, a situação constrangedora bombou nas redes sociais e os seguidores não deixaram de emitir suas opiniões a respeito do fato. A história alcançou milhares de visualizações e rendeu muitos comentários.

“Gente invejosa”… aff, vocês não sabem o que é ficar ouvindo vizinho gritando e gemendo quase todo dia. Quer fazer show, vai num motel. Ninguém merece participar da sua intimidade”, comentou uma seguidora na postagem.

Outra internauta disse: “vivemos em uma época onde o desrespeito é aplaudido. Triste demais uma situação dessa”. “Agora não pode querer dormir depois de trabalhar o dia todo que é invejoso”, afirmou outra seguidora.

Assim, confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nuno Leite (@nuno1693)

