Percurso do Caminho Cora Coralina está recheado de cachoeiras magníficas; confira

Um dos métodos mais eficazes para viver o ecoturismo de Goiás é conhecer as cachoeiras mais famosas da região Central. E para quem está em busca de um roteiro infalível com belas quedas d’água e muita aventura, o Caminho de Cora Coralina é a pedida.

Trata-se de uma trilha de longo curso que liga oito cidades históricas goianas. O ponto de partida é Corumbá de Goiás, passando por Pirenópolis, Cocalzinho, São Francisco de Goiás, Jaraguá, Itaguari e Itaberaí até chegar à Cidade de Goiás, terra da poetisa que dá nome ao percurso.

Também fazem parte do roteiro os parques estaduais da Serra dos Pirineus, da Serra de Jaraguá e da Serra Dourada. O Portal 6 reuniu as principais cachoeiras que os visitantes da famosa trilha podem aproveitar ao longo do itinerário. Confira:

Salto de Corumbá

No segundo trecho do Caminho de Cora, a Cachoeira do Salto do Corumbá está localizada a 11 km do centro da cidade de Corumbá de Goiás. É uma das maiores cachoeiras da região, com mais de 50 metros de altura. O acesso é por uma trilha curta e bem fácil. No complexo Salto do Corumbá também há outras cachoeiras e várias trilhas, além de restaurante e pousada, para quem quiser aproveitar melhor a região.

Valor da entrada: R$ 65 de segunda a sexta e R$ 72 aos feriados

Cachoeira do Abade

Entre os destaques do roteiro também está a Cachoeira do Abade, nas imediações de Pirenópolis, uma queda d’água de 22 metros de altura. Localizada no Parque Estadual da Serra dos Pireneus, o espaço é procurada por sua água verde esmeralda e, também, pelas trilhas muito bem estruturadas da propriedade.

Valor da entrada: R$ 55 para adultos e R$ 27 para idosos e crianças



Cachoeira Santa Maria e do Lázaro

Próximo a Pirenópolis, o turista também pode visitar a Cachoeira Santa Maria. Ela faz parte da Reserva Ecológica Vargem Grande, onde está localizada também a Cachoeira do Lázaro. É possível visitar as duas em um mesmo dia. Na sede, onde os carros ficam estacionados, há banheiros, lanchonete e lojinha com venda de produtos locais.

Valor da entrada: R$45 por pessoa (acima de 10 anos)

Cachoeira Usina Velha

Formada por diversas pequenas quedas d’água e poços, a Cachoeira da Usina Velha é uma das que mais agradam a quem busca um banho de rio para refrescar da caminhada ou do pedal em Pirenópolis. A maior queda tem apenas dez metros de altura e é formada pela construção da antiga usina que havia na região. Todas as pequenas quedas são facilmente acessíveis, sem a necessidade de trilha.

Valor da entrada: R$ 25 para pessoas com mais de 9 anos.

Cachoeira Meia Lua

A sequência de quedas d’água da Cachoeira Meia Lua, passando pelas pedras em zigue-zague, forma um visual espetacular. Para percorrer as diversas quedas d’água, os turistas contam com trilha pavimentada. A Cachoeira Meia Lua tem lanchonete, banheiros e duchas que servem de apoio aos visitantes.

Valor da entrada: R$ 35 por pessoa. Crianças menores de dez anos não pagam.