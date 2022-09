Recebeu aviso de que receberia aumento, mas se demitiu e expôs o motivo que levou à decisão

Uma jovem, identificada como Lauren, compartilhou uma frustração sofrida por ela na antiga empresa em que trabalhava e que a fez pedir demissão.

No perfil do Tiktok ela contou que havia recebido um email da gerente do RH com um aviso de aumento de salário, mas no final do texto teve uma surpresa bastante desagradável.

Lauren relatou que a equipe recebia mal e que naquela época eles haviam trabalhado bastante, por isso mereciam aquela promoção. No último parágrafo do que deveria ser uma boa notícia, a moça percebeu que se tratava de uma brincadeira de mau gosto.

O que aconteceu foi que a gerente só queria fazer uma “pegadinha” com os funcionários no dia da mentira. Segundo a jovem, a situação aconteceu há meses, mas ela ainda não conseguiu superar.

Frustrada com a situação, Lauren confrontou a superior, “você foi muito cruel”, disse ela. Em seguida, a jovem decidiu pedir demissão e procurar outro emprego.

Na rede social, diversos internautas se compadeceram com o caso e mandaram mensagens de apoio a Lauren. “é uma pena o que aconteceu com você” e “no seu lugar, eu a denunciaria”, diz alguns comentários.