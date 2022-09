Saiba os modelos de carros que mais se envolvem em acidentes em Goiânia

Dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) apontam que, até esta sexta-feira (23), Goiânia registrou 24.872 acidentes de trânsito neste ano. Nas ocorrências, quase 40 mil veículos estiveram envolvidos de alguma forma.

E o campeão, na capital, é o Gol. Só em 2022, o modelo já se envolveu em 875 acidentes no município. No mesmo período do ano passado, esse número foi de 952. Embora apresente uma redução de 13,3% de um ano para o outro, o veículo também liderava a lista em 2021.

Em seguida, aparece o Onix com 612 registros em 2022. Nos primeiros nove meses do ano anterior, o veículo da Chevrolet foi citado em 548 boletins, segundo a SSP-GO. O crescimento no período de doze meses é de 11,6%.

Palio e Ford Ka aparecem na sequência com 453 e 444 registros em 2022, respectivamente. O top 5 dos veículos que mais se envolvem em acidentes é fechado pelo HB20, que teve 444 registros em 2022 até esta sexta-feira.

Vale ressaltar que em 15.211 ocorrências o modelo do veículo não foi registrado e conta nas estatísticas da secretaria como “não informado” ou “novo”.

Cores e anos

Os carros brancos são, disparados, os que mais se envolvem nas batidas. No total, 12.322 acidentes com veículos nesta cor constam no sistema. Na sequência, vem os pratas (8.629), pretos (6.780) e vermelhos (5.117).

Em relação ao ano de fabricação, os carros que mais colidem costumam ser mais novos. Do contingente, 3.508 deles são de 2021, 2.995 de 2020 e 2.863 de 2019.

Confira o ranking de modelos de carro que mais se envolveram em acidentes na capital em 2022:

Gol – 875 acidentes

Onix – 612 acidentes

Palio – 453 acidentes

Ford Ka – 444 acidentes

HB20 – 440 acidentes

UNO – 309 acidentes

Celta – 289 acidentes

Fiesta – 287 acidentes

Corolla – 249 acidentes

Fox – 234 acidentes