Thaís Souza diz que áudios vazados são manipulados e que está sendo vítima de perseguição

Com áudios comprometedores circulando nas redes sociais, a vereadora em Anápolis e candidata a deputada estadual Thaís Souza (PP) quebrou o silêncio na noite deste domingo (25).

Em uma postagem no Instagram, a parlamentar diz que as mensagens de voz são manipuladas e que está sendo vítima de perseguição. Ela também promete tomar medidas judiciais.

“Infelizmente uma campanha séria e pé no chão incomoda! Com áudios manipulados e distorcidos! Perseguição política! Momentos de fake news! As medidas judiciais cabíveis estão sendo tomadas!!!”, afirmou, por meio dos Stories.

Fundadora da Associação Protetora e Amiga dos Animais (Aspaan), ela ofende protetoras da ONG Patas Solidárias com palavras de baixo calão.

“Quem são elas para falar do meu trabalho, do que eu faço? Protetorazinhas de araque! Queria muito a sapatão fubá daquela gentinha baixa dentro do meu gabinete e fica me queimando aí essas duas sapatão, filhas da puta”, disse em uma das mensagens.