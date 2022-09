Para quem tem criança em casa, sabe muito bem como é a dificuldade para criar o pequeno e ajudar a construir seu caráter.

Para isso, os pais e responsáveis usam de tudo para fazer as crianças terem o melhor discernimento sobre a vida e é claro que até certa idade, alguns assuntos não são coisas para se falar com o pequeno, nem perto dele. Veja!

6 palavras perigosas que jamais devem ser faladas perto de uma criança:

1. Xingamentos

Começando nossa lista, os xingamentos são coisas que devem ser evitadas ao se falar perto das crianças.

Assim, essas palavras de baixo calão podem influenciar negativamente para elas, além disso, as crianças podem replicar esses termos com outras pessoas, sem nem saberem do que se trata.

2. Cunho sexual

É óbvio que as palavras de cunho sexual não devem ser faladas perto da criançada!

Afinal, assim como os xingamentos, os pirralhos podem sair falando esses termos na escola ou perto de outras pessoas e com certeza não vai ser nada legal.

No entanto, a educação sexual não deve ser deixada de lado por conta disso, por isso, todas as crianças precisam entender sobre suas intimidades e que todos devem respeitá-la.

3. Drogas

Sem sombra de dúvidas, as crianças, principalmente as mais novas, não precisam ficar sabendo sobre drogas e afins.

Mas a partir de uma certa idade é necessário falar do perigo dessas toxinas.

4. Armas

Nenhuma criança tem interesse em saber sobre armas!

Além disso, tocar nesse assunto com elas pode ser um gatilho para a violência e até coisas piores, como morte.

5. Intolerância

Todas as palavras que se referem a intolerância no geral não devem ser faladas perto das crianças, desde preconceitos racial, religioso ou sexual.

Mais uma vez, essas falas podem recriar um pensamento hostil nos pequenos, fazendo-os se tornarem adultos muito ignorantes e mau caráter.

6. Morte

Por fim, assim como as armas, palavras que se referem a morte também não devem ser faladas perto das crianças.

Não é nada legal os pequeninos terem contato com uma realidade tão cruel logo na infância.

