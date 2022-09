Algumas mulheres, sem fazerem muito esforço, conseguem ter unhas grandes e bonitas, isso porque elas possuem uma vantagem: boa genética.

Todavia, enquanto algumas não possuem esse privilégio, elas partem para recursos externos para ter unhas fortes e resistentes.

Normalmente, quem tem unhas fracas possui aquelas finas e que descamam com facilidade, podendo ainda apresentar manchas e irregularidades.

Não há explicação para esse enfraquecimento, porque pode ser pela falta de determinada vitamina no organismo ou de maus hábitos de rotina e higiene.

Mas a boa notícia é que tem como burlar essa condição e muitas mulheres até deixam isso em segredo. Veja!

6 segredos que toda mulher com unhas grandes e bonitas guarda e não revela:

1. Usam luvas para fazer serviços domésticos

A mulher moderna precisa sempre conciliar os cuidados da casa, com trabalho, família e, claro, com os cuidados pessoais, como fazer as unhas.

É por causa disso que para garantirem as unhas intactas, elas usam luvas para fazerem esses trabalhos em casa. Já que evita esse contato dos produtos químicos com os dedos.

Isso evita alergias e o enfraquecimento das unhas.

2. Usam removedor de esmalte sem acetona

A acetona não deixa as unhas mais fracas. O que acontece é que ela contém substâncias que podem causar ressecamento e opacidade na unha e também na pele ao redor dos dedos.

Por isso, se a área não receber hidratações constantes com cremes específicos, elas podem, sim, ficar mais fracas e quebradiças.

Logo, para evitar essa situação, as mulheres optam por removedores sem essa forte substância.

3. Usam lixa de vidro, no lugar da comum

Pouca gente sabe, mas as lixas de vidro são bem mais suaves e têm um efeito menos abrasivo nas unhas.

Ela é ideal para manter as garrinhas intactas e mais bonitas, porque é mais delicada, inclusive, muito indicada para quem tem unhas mais frágeis.

4. Hidratam diariamente

Para ter unhas grandes e bonitas é mais que necessário hidratação e, talvez, esse seja o maior segredo delas!

Para entender, a unha é formada por camadas de queratina que ajudam a proteger esta região dos dedos de eventuais traumas.

Para que elas sejam saudáveis, é fundamental que haja uma boa hidratação. Entendeu a importância?

5. Usam base fortalecedora duas vezes na semana

Muita gente não acredita, mas as bases fortalecedoras podem ser grandes aliadas da mulherada!

Cada uma possui propriedades e funcionalidades que ajudam no desenvolvimento das unhas e garantem um crescimento saudável.

Por isso, quem se preocupa com isso, semanalmente, faz o uso desse produtinho.

6. Mantém as unhas sempre pintadas e feitas

Por último e não menos importante, muito além da beleza, manter as unhas limpas, pintadas e bem cuidadas pode prevenir uma série de infecções de fungos que se alimentam da queratina e até mesmo a micose.

Por isso, essa é mais uma atitude que ajuda muito a mantê-las grandes e bonitas.

