Estudo revela a quantidade de cervejas que as pessoas devem tomar por dia para evitar doença

O mais novo estudo liderado pelos cientistas do Centro para Envelhecimento Saudável do Cérebro comprovou que beber cerveja diariamente pode amenizar o risco de demência, na velhice.

Iniciada na Universidade de New South Wales, na Austrália, as comprovações alegaram que ingerir 20 gramas (cerca de duas latas de cerveja ou duas taças de vinho) podem sim surtir efeitos positivos no cérebro.

Para a análise, 25 mil pessoas foram convocadas para participar de 15 estudos conduzidos em diversos países de todos os continentes. As resultantes foram publicadas na revista científica Addiction.

Entre os participantes que ingeriam bebidas alcoólicas moderadamente houve 38% a menos de chances de doenças mentais que as pessoas que não consumiam nada de álcool.

Os estudiosos deste caso ponderam que os efeitos benéficos à saúde, nestas pequenas doses diárias, ocorrem graças à capacidade de diminuir a inflamação do cérebro e modular a concentração de proteína beta-amiloide no órgão – substância ligada ao Alzheimer.

Outra hipótese é que baixas concentrações de álcool ativam o sistema linfático, que funciona limpando as toxinas do cérebro e como uma espécie de protetor dos neurônios, as células cerebrais.

Mas vale ressaltar que altos índices de álcool podem ser extremamente prejudiciais ao corpo, não somente ao fígado, como agravando ainda mais as chances de demência na terceira idade.

Isso mesmo! O efeito pode ser totalmente reverso, caso a pessoa extrapole as duas doses diárias.