Ex-gerente do Santander em Anápolis usava dinheiro do banco para jogar pôquer

Uma ex-gerente do banco Santander em Anápolis, que não teve o nome revelado, foi presa na segunda-feira (26) pela Polícia Civil por suspeita de integrar um esquema criminoso de fraudes envolvendo as contas dos clientes da instituição bancária.

Ao G1, o delegado do Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic) de Anápolis, Luiz Carlos Cruz, revelou que os crimes teriam se iniciado ainda em novembro de 2021, no entanto, as denúncias só chegara à polícia em janeiro deste ano, época em que a suspeita foi demitida.

As investigações apontaram que a mulher realizava diversos empréstimos utilizando o nome das vítimas, além de transferências bancárias irregulares, emissão de cartões falsos e até mesmo transações para apostar online em jogos de pôquer.

“Ela se valia dos acessos que tinha como gerente para subtrair dinheiro das contas das vítimas por meio de transações não autorizadas. Ela fazia empréstimos, emitia cartões não solicitados, gerava senhas e cadastrava os aplicativos em nome dos clientes”, revelou o delegado.

“O dinheiro passava por pessoas envolvidas em clubes de apostas de pôquer. Ainda não sabemos se era um vício ou uma forma de ‘lavar’ o dinheiro”, completou.

Um prejuízo estimado em R$ 50 mil, envolvendo dois clientes diferentes, já foi identificado pela polícia e os prejudicados foram ressarcidos.

Ao menos cinco outras pessoas estão sendo investigadas por participação no esquema de fraudes e tiveram uma ordem de sequestro de R$ 230 mil das contas bancárias emitida pelo Poder Judiciário.

Acredita-se que a quantia movimentada pelos criminosos pode ser ainda maior do que o que já foi identificado, pois ainda podem aparecer novas vítimas.