O Mercúrio Retrógrado é um momento astrológico, que acontece três ou quatro vezes ao ano, onde acredita-se que o planeta está se movendo para trás.

Logo, neste momento há uma falsa crença de que também estamos agindo de forma retrógrada, quando, na verdade, é o momento do ano em que mais expandimos.

Ah, mas como assim, se tanta coisa ruim está propensa a acontecer? Bom, de fato muitas ocasiões negativas podem vir por aí, como pessoas procurando por algo já acabado no passado e complicando o agora.

No entanto, é neste período que enxergamos o que é verdadeiramente importante, fechamos ciclos e colocamos pontos finais em histórias.

Inclusive, existem alguns signos que querem pagar para ver o quanto podem ser bobos e mexer no pretérito fracassado mais uma vez. Ou seja, vão correr atrás do ex de novo.

A vantagem é que, desta vez, vão levar um chá de realidade tão grande que podem nunca mais querer voltar lá atrás e fechar o ciclo de vez. Conheça-os!

Mercúrio Retrógrado está acabando: veja os signos que ainda correrão atrás do ex

1. Touro

Os campeões de bilheteria da humilhação neste mercúrio retrógrado: os taurinos. Ah, mas eles não são decididos e tem muito amor próprio? Sim! Eles só não lembram desse amor quando o assunto é o conforto do passado.

Ô nativo que adora manter vínculos fracassados por medo de encerrar uma história e deixar a pessoa ir embora.

Amado? Chega! Não compensa ir atrás de quem não quer estar do seu lado. Principalmente, se for o ex que tiver terminado e seguido a vida lindamente.

2. Câncer

Os cancerianos foram levemente afetados neste processo de Mercúrio retrógrado, mas aproveitam com unhas e dentes a chance de tentar se reconciliar com o ex.

O problema é a falsa idealização de que o passado pode voltar exatamente igual para o presente. E não vai!

O que viveram ficou para trás e mesmo que tentassem, não voltaria a ser como antes. Então, respire fundo e vai ocupar a cabeça com algo útil. Chega de correr atrás de erro!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!