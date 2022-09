Seis cafeterias para curtir os dias mais chuvosos em Goiânia

Com a chegada das chuvas em Goiânia, bebidas quentes como cappuccino e café podem ser um ótimo acompanhamento para o período.

Por sorte, alguns estabelecimentos do município podem ajudar nesta missão, oferecendo drinks mais ‘calorosos’ e lugares aconchegantes.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com algumas cafeterias na cidade para conhecer e curtir dias com as nuvens mais carregadas.

1. Evoé Café com Livros

O Evoé Café com Livros, localizado na Rua 91, no Setor Sul, oferece também pratos e bebidas ideais para quem busca se ‘aquecer’ durante a chuva.

Além dos alimentos, o espaço conta com uma biblioteca, mesas ao ar livre e jardim. O local funciona de quarta à domingo, das 11h até à 01h.

2. Café S/A

Outra opção de cafeteria para conhecer em Goiânia, é o Café S/A. O lugar tem um ambiente calmo e tranquilo para quem precisa estudar ou realizar uma reunião de trabalho.

O estabelecimento fica na Avenida República do Líbano, no Setor Marista, e funciona diariamente, das 09h às 20h.

3. Tema Café Bistrô

Se você é apaixonado por séries e filmes e procura um espaço para degustar um café quentinho, o Tema Café Bistrô é ideal para isto.

Com duas unidades espalhadas em Goiânia, a cafeteria é adaptada na saga de terror Amityville e na série americana How I Met Your Mother.

O Tema Café & Bistrô com a decoração do filme assustador, funciona de terça a domingo, das 17h às 23h, e está fixado na Rua 1135, no Setor Marista.

Já a outra, está no Metropolitan Mall, no Jardim Goiás, e está aberta de segunda, das 09h às 19h, de terça a sábado, das 09h às 21h, e de domingo, das 14h às 21h.

4. Ópera café

Localizado na Rua T-52, no Setor Bueno, o Ópera Café é mais uma opção para os amantes da bebida.

Por lá, é possível aproveitar as diferentes opções de café, sanduíches e, para aqueles que estão de dieta, há também a possibilidade de degustar pratos de baixas calorias

O estabelecimento é aberto de segunda à sexta, das 09h às 20h, e aos sábados, das 09h às 18h.

5. Rensga Café

Além de oferecer um ambiente tranquilo e calmo, o Rensga Café, que fica na Rua C-264, no Setor Nova Suíça, oferece comidas e cafés com um preparo pra lá de especial.

No local, é possível se deliciar com a diversidade do cardápio que vai desde pão de queijo recheado e tapiocas até pratos veganos.

O ambiente é aberto de terça à sábado, das 13h às 19h30, e de sábado e domingo das 09h às 19h30.

6. Cafécolate

Se café puro já é algo bom, imagina com chocolate? Embora a união dos dois seja comum, o Cafécolate é uma das cafeterias da capital que domina a combinação dos dois ingredientes.

Além do ‘queridinho’, o espaço também oferece doces, almoços, bolos, lanches e quitandas. O lugar fica na Rua 101, no Setor Sul, e funciona de segunda à sexta-feira, das 08h às 18h.