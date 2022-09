Festival de cerveja artesanal chega a Goiânia com copo a preço único de R$ 10 ; veja onde

Aqueles que gostam de saborear uma cervejinha gelada e de boa qualidade, já podem se preparar. A partir desta quinta-feira (29), acontecerá em Goiânia a segunda edição do Festival das Cervejarias Artesanais.

O evento irá apresentar vários estilos de chopes produzidos na região, mas com uma vantagem significativa para o bolso dos consumidores: todas as bebidas terão um preço único de R$ 10.

A celebração vai até o próximo sábado (01) no Porks Marista, que fica na Alameda Ricardo Paranhos, no Setor Marista, a partir das 17h. A entrada no local é gratuita.

Além de experimentar os mais diferentes tipos de cerveja, outras atrações também marcarão presença no local. Na quinta-feira, a casa recebe o show do cantor Edu Moraes.

Já na sexta, a banda Dom Barão Trio invade o estabelecimento com um repertório musical vasto que vai desde temas de filmes até música de memes. Para encerrar o último dia de evento, o rock irá invadir o comércio com um show do cantor Adriano Mutah.

Durante o festival, os participantes podem pedir alguns pratos a base de carne de porco e opções de petiscos para acompanhar a bebida.