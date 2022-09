Prefeitura de Anápolis amplia prazo para contribuinte renegociar dívidas

A Prefeitura de Anápolis prorrogou o prazo de adesão ao Refis 2022, em decisão foi publicada no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (27). Com a mudança, os contribuintes terão até o dia 30 de dezembro para regularizar os débitos pendentes.

De acordo com o decreto, é de interesse dos anapolinos, que podem aproveitar a oportunidade para ficar em dia com o município. Embora a data tenha sido alterada, as regras ainda permanecem as mesmas da publicação do dia 20 de julho deste ano.

O programa foi aberto no inicio de agosto e deveria ser encerrado no próximo sábado (01). Através dele, as dívidas com a Fazenda Pública Municipal, contraídas em 2021, poderão ser pagas à vista ou de forma parcelada, tanto por pessoas físicas ou jurídicas, que estejam ou não inscritas na dívida ativa.

Alguns débitos que entram na negociação são referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre Serviços (ISS) e Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Os interessados em regularizar os débitos devem realizar a ação até 30 de dezembro, através do Rápido do Anashopping, Procon Anápolis, Centro Administrativo ou de forma online, pelo Zap da Prefeitura.

Vale ainda ressaltar que as dívidas que já foram renegociadas em outras edições do Refis e mesmo assim não foram pagas, não poderão passar novamente pelo processo de refinanciamento.