Revelado o que aconteceu com a mulher que foi para o hospital após o cachorro fazer cocô na cara dela

Uma mulher britânica, de 51 anos, passou por momentos desesperadores após decidir tirar um cochilo ao lado da cadelinha na cama e acabou indo parar no hospital.

Amanda Gommo vive em Bistrol, no Reino Unido, e explicou aos médicos que a chihuahua Belle tinha o costume de deitar na cama com ela. Porém, nesta ocasião, o animal passou mal e teve uma diarréia terrível.

Com isso, Belle acabou fazendo cocô no rosto da tutora. Logo, as fezes acabaram indo parar na boca dela também, apesar de tentar retirar de imediato.

“Foi nojento. Pouco depois, fiquei vomitando violentamente por horas. Simplesmente não conseguia tirar o gosto da minha boca”, explicou ela.

A mulher acabou sofrendo uma infecção gastrointestinal, que a fez permanecer por três dias internada, sob observação. A desidratação sofrida foi muito grande e um agravante é que Amanda sofre com doença de Crohn (inflamação crônica do intestino).

A cadelinha também precisou ir ao médico veterinário e foi diagnosticada com infecção. Os profissionais ponderaram a necessidade de iniciar um tratamento com antibióticos e o animal logo se recuperou bem.

Apesar de todo o transtorno, ambas conseguiram melhorar o quadro de saúde. Amanda ainda brincou que ‘perdoou’ o animal, mas que ficará atenta na hora de dormir com o pet.