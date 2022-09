Jovem fica traumatizada com que encontrou no banheiro e publica vídeo aos prantos; assista

Uma jovem decidiu compartilhar no TikTok sobre o último trauma que sofreu enquanto utilizava o banheiro e o relato acabou viralizando na plataforma.

Gabriella Pizzato, que é modelo e vive Gold Coast, na Austrália, explicou que entrou normalmente no banheiro, sentou no vaso sanitário e ficou lá por 20 minutos, distraída.

Quando se levantou para dar descarga, se deparou com uma cena nada comum: uma venenosa aranha-caçadora gigante, segundo a moça.

“Acabei de ir ao banheiro, levantei e dei a descarga e havia uma grande aranha embaixo do assento. Fiquei sentada lá por cerca de 20 minutos! Oh meu Deus, eu quero mostrar, é realmente enorme. Eu quero chorar. É enorme”, disse.

A jovem explicou o quanto ficou desesperada só de imaginar o que poderia ter acontecido com ela. “Bem-vindo à Austrália. Não tenho ideia de como vou ao banheiro novamente”.

As aranhas-caçadoras, apesar de não serem letais aos seres humanos, podem causar algumas reações tensas, caso piquem uma vítima, como irritação, inchaço na região, febre, vômito, dor de cabeça e náuseas.

Nos comentários, milhares de internautas se compadeceram do desespero da modelo. “Deus! Que livramento!”, disse uma usuária do TikTok. Já outra comentou “imagino o tamanho do susto”.

