Algumas pessoas especiais sabem o preço de se ter uma tatuagem que tenha valores importantes e significados por trás de cada traço.

É por isso que elas não poupam esforços para escolher bem a imagem que vai ser registrada na pele.

6 tatuagens que somente as pessoas especiais têm e sabem o que elas significam:

1. Símbolo do infinito

O símbolo do infinito, também conhecido como Oito Deitado, representa o conceito do que seria a eternidade, como algo que não tem um começo nem fim.

Por isso, tatuar essa imagem na pele pode referir a algo que para a pessoa é eterno.

2. Estrela de Davi

Conhecida como “escudo de Davi”, a estrela de seis pontas ou simplesmente “estrela de Davi” é considerada por muitos povos como um símbolo de proteção.

Muito usada pelos seguidores do judaísmo, essa figura remete a Santíssima Trindade, representada por Deus, Filho e Espírito Santo.

No entanto, muitas pessoas, religiosas ou não, registram na pele como uma forma de mantra de proteção.

3. Borboleta

A borboleta é considerada o símbolo da transformação. Entre outros, simboliza felicidade, beleza, inconstância, efemeridade da natureza e renovação.

Além disso, os estágios desse inseto (lagarta, crisálida e borboleta) significam respectivamente vida, morte e ressurreição.

4. Onça

A tatuagem de onça tem um significado profundo, porque ela é um símbolo de força e espírito.

Isso porque, o felino é cauteloso e possui grandes habilidades de se esconder. Assim, em uma caçada, a onça só se revela no último momento em que sua presa não pode mais escapar.

5. Trevo de quatro folhas

O trevo de quatro folhas é conhecido no mundo todo por ser um amuleto de muita sorte, por isso, ele também tem seu espaço em muitas pele por aí.

Cada folha do trevo tem um significado: sorte, amor, esperança e fé. Também há uma ligação da figura do trevo com duendes e com a cultura irlandesa, pois é o símbolo escolhido pelo padroeiro do país, St. Patrick.

6. Filtro dos sonhos

Por fim, o filtro dos sonhos é considerado um amuleto, incrível, né?

Ele tem origem na cultura indígena norte-americana e, segundo a tradição, tem o poder de purificação das energias.

Assim, de acordo com a crença indígena, os sonhos trazem mensagens espirituais, que devem ser decifradas para agregar paz e sabedoria à vida.

