Diferença de preço do litro do etanol chega a R$ 1 em Goiânia; veja os postos mais baratos

A variação no preço do litro do etanol comercializado pelos postos de combustíveis pode chegar a R$ 1 em Goiânia. Entretanto, o litro também está mais caro do que o observado no início do mês, com alta de R$ 0,20 a R$ 0,40 entre os estabelecimentos mais em conta na cidade.

O levantamento do Portal 6 considerou a comparação entre o valor mais barato e o mais caro, a R$ 2, 89 e R$ 3,89, respectivamente. Os dados foram coletados na tarde desta sexta-feira (04) pelo aplicativo Economia Online (EON), da Secretaria de Economia do estado de Goiás.

O posto Rede Show, no Setor Leste Vila Nova, e o Posto Xodó, no Setor Sol Nascente, vendem o etanol mais barato de Goiânia, a R$ 2,890. O biocombustível também é mais acessível no Posto Tassara II, na Vila São Luiz, saindo por R$ 2,970.

Localizado no Cidade Jardim, o Posto Caiapó Diesel é o quarto mais em conta do mercado, ofertando o litro a R$ 2,980. Outros sete postos comercializam o produto a R$ 2,990, nos setores Campinas, Pedro Ludovico, Parque das Amendoeiras, Jardim Maria Helena, Vila Matilde e Setor Rodoviário (confira lista abaixo).

Já o preço mais alto é encontrado no Posto Serra Dourada, no Setor Sul, por R$ 3,890. Em seguida vem o Posto Alencar, com combustível a R$ 3,690, e Auto Posto Box, vendendo etanol por R$ 3,650. Neste último, o consumidor também encontra a gasolina mais cara da cidade, a R$ 5,240.

Confira a lista com os postos de combustíveis mais baratos de Goiânia:

– Rede Show – Quinta Avenida, Setor Leste Vila Nova – R$ 2,890

– Posto Xodó – Av. T-2, Setor Sol Nascente – R$ 2,890

– Posto Tassara II – Avenida Marechal Rondon, Vila Sao Luiz – R$ 2,970

– Posto Caiapó Diesel – Av. Pio XII, Cidade Jardim – R$ 2,980

– Posto Gedda Amendoeiras – Avenida Paulo Alves da Costa, Parque das Amendoeiras – R$ 2,990

– Alto Posto Moria – Avenida Anápolis, Vila Matilde – R$ 2,990

– Auto Posto Rubi – Av. Pouso Alto, Setor Campinas – R$ 2,990

– Posto Mil – Avenida Circular, Setor Pedro Ludovico – R$ 2,990

– Posto Rodão LTDA – Avenida Pará, Setor Campinas – R$ 2,990

– Paddock Vila – Avenida Anápolis, Jardim Maria Helena – R$ 2,990

– Posto Nova Geração – Avenida Dom Emanuel, Setor Rodoviário – R$ 2,990