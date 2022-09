É possível assistir ao show do Jota Quest de graça em Goiânia; saiba como

Celebrando os 25 anos da banda, o Jota Quest desembarca em Goiânia no próximo dia 23 de outubro para show especial da turnê “Jota 25 – De Volta ao Novo”. E para celebrar em grande estilo, o grupo vai selecionar alguns sortudos para ver a apresentação de forma gratuita.

Durante todos os domingos do mês de outubro, a organização do evento presenteia os fãs com um par de ingressos para assistir ao show da banda. O sorteado também vai ganhar um kit exclusivo Jota Quest.

Os interessados podem concorrer aos prêmios tirando uma foto junto ao carro plotado do Jota Quest, que já está circulando pelas ruas da capital. Em seguida, devem postar no feed e story do instagram, logo após é necessário marcar @randleyoficial e mais cinco pessoas.

A turnê do Jota Quest percorre diversas cidades do país como Florianópolis, Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Vitória, Belo Horizonte e Fortaleza. A série de shows teve início em julho e ganhou um palco high-tech, com um super telão e muita tecnologia durante as performances.

No repertório comemorativo, os fãs podem esperar os maiores sucessos do grupo, como “Só Hoje”, “Na moral”, “Dias melhores”, “Do seu lado”, “Fácil”, “Sempre assim”, entre outros. A previsão é que a banda ainda dê uma palinha do novo álbum, que está em fase de finalização.

As vendas de ingressos está disponível na plataforma BaladApp. O evento ocorre no Centro de Convenções da PUC Goiás, a partir das 16h.