Ele entrou dentro do supermercado montado em um cavalo e foi isso que aconteceu

Viralizou nas redes sociais o vídeo de um jovem sendo flagrado montado em um enorme cavalo, passeando pelos corredores de um supermercado.

O caso aconteceu em Franca, no interior de São Paulo, e impressionou não só os outros clientes que estavam no Tiãozinho Supermercado, mas o Brasil inteiro.

A assessoria do estabelecimento se posicionou sobre o ocorrido, explicando que o cavaleiro não tinha permissão alguma para estar lá, entre as prateleiras, como o animal.

“Simplesmente ele invadiu. Os seguranças foram atrás pra conter e acabaram conseguindo fazer ele sair”, disse em nota.

Apesar do susto, o rapaz se mostrou bem simpático, como é possível ver no vídeo, e logo saiu com o cavalo, enquanto as outras pessoas se mantinham com o semblante incrédulo.

Nos comentários, inúmeros internautas riram da situação. “Isso não aconteceu em Goiás? Duvido! Mas que coragem!”, brincou um.

“Minha mãe dizia: ‘ce’ vai ver coisa, minha filha”, disse outra, em tom de humor. “Amei, que demais. Foi muita coragem”, ressaltou outro comentário.

Veja