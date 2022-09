Esquema de segurança para votação em Anápolis inclui centenas de policiais militares

Em Anápolis, centenas de policiais militares foram escalados para atuar ativamente no esquema de segurança montado especificamente para as eleições que ocorrerão no próximo domingo (02).

Segundo o tenente Divino Cristiano Cordeiro, responsável pelo 3º Comando Regional de Polícia Militar (3º CRPM), a cidade contará com um total de 300 policiais.

Com isso, cada colégio eleitoral do município contará com o apoio de ao menos dois profissionais da segurança pública para garantir a ordem.

“Em todos os locais de votação, haverá 2 policiais militares, que contribuirão para que o pleito eleitoral transcorra dentro da normalidade”, pontuou.

Mesmo acreditando que “não tem nenhuma situação que faça pensarmos ao contrário”, o tenente ressalta que militares de Goiânia estarão auxiliando em Anápolis para garantir a proteção dos eleitores do município.

“Importante salientar, que parte do efetivo empenhado virá da capital a título de reforço para o policiamento, desta forma, a população terá tranquilidade e segurança para exercer o seu direito de voto”, destacou.

Logo após o fim das votações, os policiais serão encaminhados para os locais destinados à apuração das urnas e posteriormente, alguns deverão atuar na segurança de eventos de celebrações de alguns candidatos.

Em casos de crimes, o suspeito da prática delituosa será levado para a Polícia Civil, onde será registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e o detido será posteriormente liberado, havendo exceção para crimes mais graves.

O tenente Divino Cristiano Cordeiro ainda aponta que o 3º CRPM de Anápolis será também responsável pelo policiamento de outros 12 municípios goianos e seis distritos, somando ao todo 500 policiais atuantes nestas eleições.