Descubra de uma vez para que serve cada lado do papel alumínio

Embora pereça besteira, saber o lado certo do papel alumínio pode facilitar sua rotina na cozinha

Ruan Monyel - 17 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Canal Alex Amorim)

Você já percebeu que cada lado do papel alumínio apresenta uma textura diferente, sendo uma parte brilhante e outra fosca?

Esse detalhe pode parecer insignificante, mas faz toda a diferença no resultado final dos seus pratos e até mesmo na conservação de alimentos.

Ao entender o motivo por trás dessa característica, você não só evita deslizes, como também garante a praticidade em diversos preparos.

A diferença entre os lados acontece no processo de fabricação, onde durante a laminação, a última folha fica com o lado brilhante para fora, enquanto as internas adquirem o acabamento fosco.

Apesar de ambos desempenharem a mesma função básica, especialistas em gastronomia e química trazem recomendações que podem otimizar o uso.

Para refeições quentes, assados, cozimentos no forno ou envoltórios tipo papillote, o recomendado é posicionar o lado brilhante para dentro, em contato com o alimento.

Afinal, esse lado do papel alumínio reflete mais calor, ajudando a manter a temperatura interna e a cozinhar de forma mais homogênea e precisa.

Já para conservação de alimentos frios ou congelados, prefira o lado fosco em contato com a comida, assim, o alumínio ajuda a desacelerar a troca térmica e a preservar o frescor.

Esses detalhes podem parecer sutis, mas fazem grande diferença, principalmente se você costuma preparar pratos assados, peixes ou aproveitar sobras de alimentos com frequência.

Usar o lado correto do papel alumínio garante melhor rendimento das receitas, maior praticidade e segurança no preparo, além de melhorar o tempo de cozimento.

Em resumo, a regra a seguir é simples. Assar, cozinhar, esquentar: coloque o lado brilhante junto ao alimento. Conservar frio ou congelado: use o lado fosco em contato.

Adotar essa dica inteligente pode parecer algo pequeno, mas traz mais praticidade à sua cozinha. Faça o teste do papel alumínio e note a diferença.

