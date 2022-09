Guarda-chuva? Como fica a previsão do tempo para o dia das eleições em Goiás

Apesar de a frente fria estar se afastando, ainda há umidade oriunda da região Norte incidindo sobre a região de Goiás.

Combinada com altas temperaturas, a possibilidade é de que ainda caiam chuvas isoladas em todas as regiões do estado.

Com maior intensidade, os pontos Sul, Sudoeste e Central. A previsão é de que Rio Verde e Itumbiara, por exemplo, podem contabilizar 8 mm de queda d´água.

Catalão, no Sudeste, o volume de precipitação é um pouco menor, de 6 mm. Com a tendência de queda seguem Goiânia (5 mm), Luziânia (4 mm) e Anápolis, com 2mm. Na região de Porangatu, a probabilidade é nula de chuver.

As precipitações auxiliam na umidade e qualidade do ar mas, entretanto, as temperaturas devem continuar altas nos estado.

A máxima na região Norte, por exemplo, pode chegar a 39 º C e 30º na região Sudoeste – a mais ‘fresca’ de Goiás.

Em Goiânia, a máxima chega a 33ºC e, em Anápolis, 29ºC.