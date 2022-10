Sorte se transforma em azar para família que ganhou mais de R$ 12 milhões na loteria

Imagina ter o equivalente a pouco mais de R$ 12 milhões na conta e perder tudo em um período de aproximadamente três anos.

Parece difícil, mas aconteceu com uma família que não teve revelado o local onde mora. Uma mulher que jogava na loteria desde 1994, conseguiu acertar os números vencedores somente em 2011.

O que era para ser um golpe de sorte acabou se transformando em azar pela maneira que a bolada foi gasta: em comida.

A história foi contada pela filha da mulher que, para não se identificar, adotou o pseudônimo de Charlotte Thomas e escreveu para o jornal Metro.

De acordo com ela, a mãe havia ganhado £ 2,2 milhões, que equivale a pouco mais de R$ 12 milhões. Para compartilhar a felicidade, ela organizou diversos almoços e jantares com o dinheiro do prêmio.

Após pouco mais de três anos mantendo a rotina de banquetes, a família acessou a conta bancária e encontrou £ 2.500, aproximadamente R$ 15,2 mil.

No momento em que descobriu o valor que possuía no banco, a mãe de Charlotte estava endividada. Para ajudar a família a quitar os débitos, ela foi em busca de um emprego e agora paga as contas de casa.