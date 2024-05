Lasanha em 5 minutos muito fácil de ser feita: suja apenas uma panela e não vai ao forno

Agora você não tem mais desculpas para não preparar este prato delicioso

Pedro Ribeiro - 17 de maio de 2024

(Fonte: Reprodução/Youtube/Debyreceitas)

Fazer uma lasanha pode ser uma excelente ideia para um almoço de domingo com a família, não é mesmo? Mas com tantos passos, ingredientes e a demora no forno até ficar pronta, essa delícia pode deixar qualquer um com aquela preguiça.

Pois bem, se essa era a sua desculpa, agora não vai ter mais. Isso porque vamos te ensinar uma receita que não precisa ir ao forno e é super prática.

Além disso, você consegue fazer tudo usando apenas uma única panela. Não é incrível?

O preparo é simples, rápido e fácil. Confira!

Encontramos essa receita deliciosa no Instagram; ela será a salvação se você quer fazer uma lasanha no menor tempo possível!

Na rede social, Isabela Anaya conta com quase 500 mil de seguidores em seu perfil oficial. Quem navega por lá pode acompanhar diferentes receitas e truques culinários.

Em um reels, que alcançou 55 milhões de visualizações, ela ensina a receita de uma lasanha ‘express’.

Para começar, vamos precisar de apenas uma panela, molho de tomate, massa para lasanha, carne moída da sua preferência, presunto e queijo muçarela.

O passo a passo é muito fácil!

Primeiro, na panela, frite a carne até a água secar por completo. Depois, acrescente o molho e em seguida as massas da lasanha. Agora tampe a panela.

Mas aqui vai um detalhe muito importante: você precisa deixar que o molho cubra a massa por completo.

Feito isso, depois que a massa estiver cozida, acrescente uma camada de presunto e por cima uma de queijo. Daí tempere do seu jeito e cubra a panela novamente.

E pronto! Agora chegou a melhor parte. É só colocar no prato e comer. Viu como é fácil?

Nos comentários da publicação, vários seguidores deixaram sua opinião. Veja:

“Por que não soube disso antes!”, sugeriu uma seguidora.

“Amei a praticidade!!!”, completou outra.

“Fiz e a minha ficou maravilhosa”, disse mais uma.

Veja o vídeo na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por I S A B E L A A N A Y A (@isabelaanaya)

