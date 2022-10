Como curtir e aproveitar Goiânia após o horário de votação do domingo (2)

Para quebrar um pouco do clima de tensão após as eleições – que acontecem neste domingo (02) – alguns estabelecimentos em Goiânia têm preparado atrações especiais para ajudar a dar aquela espairecida nos ânimos.

As programações são diversas e vão desde festival de cerveja até apresentações teatrais gratuitas e exposições de arte.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com algumas opções para curtir na capital depois do horário de votação.

1. Festival Cerratensis

O Colombina Gastropub, que fica na Rua 1129, no Setor Marista, promove no domingo (02), das 16h às 23h, a primeira edição do Festival Cerratensis.

O evento visa celebrar a gastronomia do Cerrado, oferecendo um cardápio de pratos e drinks exclusivos preparados pela Chef convidada Emiliana Azambuja e pelo Bartender Patrick Guardiola.

Os interessados em participar do festival devem reservar uma mesa por meio do WhatsApp da empresa. O valor da entrada não será cobrado.

2.Happy Hour no Bar do Cerrado

Já o Bar Cerrado Cervejaria, no Setor Bueno, preparou uma atração especial para o dia.

Os goianienses que apresentarem o comprovante de votação no estabelecimento poderão beber chope durante toda a noite por um preço único de R$ 6,99. Além da bebida, os visitantes terão a oportunidade de degustar os petiscos do boteco e porção de batatas fritas por R$ 15.

O local também terá o show da banda de rock “Liga Joe”, que conta com repertório de clássicos nacionais e internacionais.

Para participar, é necessário fazer uma reserva.

3. Dobradinha no Tô no Samba

O Tô Bar, localizado na Rua 20, no Setor Central, promete uma programação animada ao som de pagode e samba.

A casa contará com o show do cantor Pompílio Machado, a partir das 19h. O valor do couvert é R$ 13.

Além do repertório, o estabelecimento fará dobradinha de cachaças, happy hour de chopes – até às 20h30 – e promoção de caipirinha.

O estabelecimento funciona todos os dias das 17h30 até às 23h30.

4. Espetáculo “Cartolagem”

O espetáculo circense “Cartolagem” será apresentado, no próximo domingo (02), no Teatro Escola Basileu França, na Avenida Universitária, no Setor Leste Universitário, às 20h.

A entrada é gratuita, mas acontece por ordem de chegada. Por isso, é recomendável chegar o quanto antes para garantir uma vaga na plateia.

5. Exposição Van Gogh

Para quem gosta de explorar o mundo da arte, a exposição imersiva sobre as obras de Van Gogh – um dos pintores mais conhecidos mundialmente – estará disponível neste domingo no Passeio das Águas Shopping.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Lightland, com preços que variam de R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira).

A exposição pretende proporcionar um momento marcante aos visitantes, mostrando, por meio de projeções 360º, algumas das principais obras do artistas como “A Noite Estrelada”, “Lírios ” e “Os Girassóis”.