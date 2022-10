Concurso público com mais de 70 vagas tem o prazo de inscrição prorrogado em Goiás

Foi prorrogado o prazo para inscrições no concurso do Instituto Federal de Goiás (IFG). O certame oferece 76 vagas para técnicos administrativos e professores.

O período de inscrição terminaria na sexta-feira (30). Contudo, os candidatos têm agora até 17h do dia 06 de outubro para fazê-la, no site do Instituto Verbana.

Para professores, são 28 vagas e os salários podem chegar a R$ 9.585,67 para professores, conforme a titulação.

Há 28 postos de trabalho também para técnicos administrativos em educação (TAE) de nível médio ou técnico, com vencimentos de R$ 2.446,96, e 20 para técnicos administrativos em educação de nível superior, cujo salário é de R$ 4.180,66.

Os candidatos devem pagar R$ 120 para se inscrever no concurso para técnicos administrativos de nível médio ou técnico, R$ 140 para TAE de nível superior e R$ 150 para professores.

O edital do Instituto Verbena prevê a aplicação da prova objetiva para técnicos administrativos no dia 16 de outubro. Quem se candidatar ao cargo de professor fará prova dissertativa no dia 16, além de avaliação de desempenho didático e de títulos nos dias 19 e 21 de novembro, respectivamente.