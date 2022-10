Motorista fica sozinho dentro do ônibus e é assustador o que diz que aconteceu

Um motorista de ônibus passou por uma experiência para lá de assustadora enquanto trabalhava durante a noite, em Salta, na Argentina. Segundo o homem, ele “transportou” um passageiro fantasma.

O condutor estava fazendo o trajeto habitual quando ouviu a companhia indicando que ele deveria parar no próximo ponto pois alguém havia pedido para descer. Foi neste momento em que as coisas começaram a ficar estranhas para ele.

Não havia ninguém dentro do veículo além do próprio motorista. A reação do homem foi realizar uma gravação, para provar que ele realmente estava sozinho.

“Eu não estou louco”, afirma ele, começando a filmagem e mostrando que a luz está realmente acessa e que os corredores também estão vazios.

Logo em seguida da fala é possível ouvir uma voz fraca, aparentemente feminina, dizendo repetidamente “parada chofer”, ou “pare motorista”, em português.

O motorista decidiu enviar o vídeo em grupos de WhatsApp, para relatar o que ele passou e até alertar colegas de trabalho.