“Muita esperança”, diz Caiado sobre expectativa de vitória já no primeiro turno ao Governo de Goiás

Ronaldo Caiado (UB) votou pontualmente às 08h deste domingo (02) no Colégio Estadual Zizi Perillo Caiado, em Nova Crixás, município do Norte de Goiás.

O atual governador, e candidato à reeleição, foi rápido e após sair da cabine da urna acenou para os presentes antes de falar com a imprensa.

Sobre a expectativa do resultado que deve sair logo após às 18h, Caiado se mostrou confiante na possibilidade de vitória já em primeiro turno, como mostrou a última Paraná Pesquisas/ Portal 6.

“É muita esperança [de] que a gente possa continuar trabalhando pelo nosso estado de Goiás. Agora, vamos aguardar o resultado das urnas”, afirmou.

Trajetória

Ronaldo Caiado, de 72 anos, é ortopedista e concorre ao Governo de Goiás pela terceira vez. A primeira foi em 1994, quando ficou em terceiro lugar.

Em 2018, após passagem pela Câmara e Senado, se elegeu no primeiro turno com uma pequena aliança de partidos pequenos. Agora, em 2022, tenta ser reconduzido ao cargo com a maior coligação do pleito.