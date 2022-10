Existem alguns hábitos que somente mulheres independentes têm e aprecia o sabor de uma forma única, sozinhas, e maravilhosamente bem.

Seja em casa, nos finais de semana ou até mesmo no cotidiano, as figuras femininas autônomas conseguem suprir todas as próprias necessidades sem precisar contar com a presença de terceiros.

Mas não vai achando que elas nasceram assim não. Foram muitas decepções para que elas aprendessem, verdadeiramente, a como se virar sozinha e se desprender da dependência emocional.

Diante disso, separamos uma lista de alguns hábitos comuns entre as mulheres solteiras e independentes, que deixam elas com um sentimento de completude maravilhoso. Confira!

6 prazeres que somente mulheres independentes têm o gostinho de sentir:

1. Tomar as rédeas de tudo

Se ela quer algo, independente do que seja, a mulher autônoma e cheia de si vai atrás e consegue exatamente o que deseja.

Essas pessoas não aceitam um ‘não’ tão facilmente e fazem tudo do jeitinho que gostam, afinal, quem manda na vida delas, é elas mesmas.

2. Tem dinheiro

A mulher independente também se organiza financeiramente, de uma forma maravilhosa. Ela saberá exatamente onde colocar o próprio dinheiro.

Já que a única preocupação dela é consigo mesmo e com os problemas que ela mesmo vive, o gênero feminino com certeza terá dinheiro para arcar com os agrados para ela mesmo e realizar alguns desejos, mesmo que, aparentemente, pequenos.

3. Vai e vem quando bem entende

Ela nunca sairá para algum local, principalmente baladas, de carona. Isso porque ela detesta ficar refém de alguém – em especial, homens.

Seja de uber ou no próprio carro, a mulher independente não vai ficar presa em local nenhum se não estiver se sentindo bem. Inclusive, ela realmente sente até um prazer em dizer “cansei, vou embora e está tudo bem”.

4. Apreciar a própria companhia

Sabe quando existe um nível de dependência emocional nas mulheres enorme, que ela se torna incapaz de passar um sábado à noite em casa? Que deixa ela refém de companhias para se sentir feliz?

Pois é! A menina ou mulher independente sabe apreciar bastante a própria companhia e não se deixa enganar por convites frouxos e pretensiosos.

Elas adoram colocar a comida preferida, juntamente de um filme do seu agrado, e passar a noite bem, em casa, no conforto da cama delas.

5. Saem sozinhas

Já ouviu aquela brincadeira “liberdade ou solidão?” quando se vê alguém sozinha em algum local? Exatamente! No caso dessas mulheres, é completamente liberdade.

Elas não se importam em pegar um voo para uma praia e curtir a viagem bem e sozinha. Ou pegar um cinema em um momento que desejou muito, mas não encontrou companhia. Ela vai e está tudo maravilhosamente bem.

Sai para dançar, brinda sua própria felicidade… A mulher completa e autônoma sabe curtir a vida e transcende felicidade por si só.

6. Elas não precisam de ninguém para contribuir financeiramente

Esse é o maior prazer delas! Ir, vir, voltar, comprar, gastar e comer muito ciente que ela mesmo terá condições de arcar com as próprias dívidas, por correr atrás dos objetivos todos os dias.

Não dever satisfações das faturas dos cartões também é um baita prazer para elas.

