Quando se é solteira, o WhatsApp é uma das principais formas para flertar com alguém e marcar encontros com pessoas diferentes. Apesar de ser uma ‘mão na roda’, há alguns perigos que toda mulher solteira corre ao usar o WhatsApp.

Seja mensagens, ligações, vídeos ou áudios, algumas importunações e perigos podem atrapalhar o dia a dia das solteiras de plantão. Por isso, fique atenta!

6 perigos que toda mulher solteira corre ao usar o WhatsApp:

1. Receber fotos indesejadas

Infelizmente, toda mulher solteira está sujeita a receber fotos não solicitadas e indesejáveis que alguns homens enviam por WhatsApp.

Mesmo sem o consentimento, esse tipo de pessoa se sente à vontade em enviar fotos desconfortáveis e que causam constrangimento.

2. Não saber puxar assunto com o crush

Outro perigo que as solteiras correm é a falta de habilidade para conseguir puxar assunto com o crush.

Nem todas têm a lábia necessária para desenvolver uma conversa agradável e duradoura com a pessoa almejada. Dessa forma, tente descobrir alguns gostos em comum e, assim, desenvolva a conversa.

3. Receber muitas mensagens

Um perrengue bastante comum entre as mulheres solteiras, são as mensagens.

Normalmente, o celular de uma solteira não para e lidar com diferentes conversas no WhatsApp pode parecer fácil, mas é um verdadeiro desafio para as desimpedidas.

4. Confundir os encontros

Ao usar o WhatsApp para combinar um encontro com alguns pretendentes, a mulher solteira precisa ficar atenta pois pode correr um verdadeiro perigo: as confusões.

Apesar de engraçado, muitas mulheres confundem as datas, lugares e até o nome do crush, o que pode dar uma estremecida na hora da paquera.

5. Confundir o remetente

Quem nunca passou pela vergonha de querer mandar mensagem para alguém, mas se enganar e mandar para outra pessoa?

Esse erro simples pode colocar as solteiras em uma verdadeira enrascada, pois dependendo do teor da mensagem, a pessoa que está do outro lado tela pode não querer vê-la nunca mais.

6. Conhecer alguém com uma aparência diferente da foto de perfil

Por fim, outro perigo que toda mulher solteira corre ao usar o WhatsApp é se enganar com a aparência do pretendente.

Pode acontecer de você se deparar com uma pessoa linda na foto de perfil, mas na hora do ‘date’, encontrar algo bastante divergente do que estava na foto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!