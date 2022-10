Quem nunca passou pela terrível situação de ter que lidar com um antigo namorado (a) te irritando nas redes sociais? Embora seja algo desconfortável, a prática pode estar prestes a chegar ao fim, pois há uma forma de evitar que seu ex te perturbe no WhatsApp.

O método pode ser bastante eficaz na hora de fugir de certas perguntas e puxações de conversa daquele contato que ainda não te superou.

Então já pegue papel e caneta, e fique ligado na dica que o Portal 6 preparou para você conseguir ‘fugir’ daquele ex irritante.

É isto que você precisa fazer para evitar que se ex te perturbe no WhatsApp

Não há nada que incomode mais do que ser perturbado por um ex no WhatsApp. Embora o relacionamento já tenha chegado ao fim, o outro ainda sente vontade de mandar incessantes mensagens ao longo do dia.

A ação pode parecer até banal para ele, mas para quem recebe, é um verdadeiro tormento. Contudo, existe uma solução para o problema.

O aplicativo WhatsApp Plus APK pode colocar um fim aos constantes incômodos causados pelas ligações de um ex.

Antes de explicar o passo a passo, é importante ressaltar que a ferramenta não está disponível na versão oficial no aplicativo.

Por isso, caso o WhatsApp detecte o uso da plataforma, você pode ter a conta banida para sempre. Sendo assim, a responsabilidade é sua de instalá-lo ou não.

Sabendo disso, vamos acompanhar o passo a pessoa para utilizar o aplicativo.

Primeiro, faça um backup das suas conversas na plataforma oficial no WhatsApp. Depois, exclua sua conta e desinstale o aplicativo.

Em seguida, baixe o WhatsApp Plus APK e registre a sua conta nele.

Após esse passo, abra o chat da pessoa que você não quer que receba suas ligações e clique na foto do perfil dela.

Com isso, algumas opções irão aparecer na tela. Basta selecionar a que diz “Sem chamadas”.

Por fim, é só escolher a notificação que aparecerá quando seu ex-parceiro ligar para você.

Desta forma, você conseguirá evitar que um ex te perturbe no WhatsApp.

