Eleição não aumenta representatividade, e Alego tem apenas 7% de mulheres eleitas

Enquanto a bancada goiana na Câmara dos Deputados viu o número de mulheres triplicar nestas eleições, a representatividade na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) permaneceu estagnada.

Anteriormente, a Casa contava apenas com Lêda Borges (PSDB) e Adriana Accorsi (PT), que deixam os cargos agora que foram eleitas como federal.

Já neste domingo (02), o número de cadeiras femininas subiu para três, com a eleição de Bia de Lima (PT), ex-presidente do Sintego, Vivian Naves (PP) e Zeli Fritsche (PRTB).

Dos 41 candidatos eleitos, apenas três são mulheres, ou seja, a Alego tem apenas 7% de representatividade feminina.

O número no estado contrasta com o vizinho Minas Gerais, que bateu o recorde de mulheres eleitas, com 15 dos 25 novos parlamentares.