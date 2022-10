Anápolis continuará tento apenas Rubens Otoni (PP) como representante da cidade na Câmara dos Deputados. É a sexta vitória consecutiva dele para o Congresso Nacional.

Márcio Corrêa (MDB) foi o mais votado no município para o cargo na cidade e ficou com a primeira suplência do partido.

Leandro Ribeiro (PP) também foi muito bem votado no Progressistas e igualmente ficou com a primeira reserva da legenda.

Samuel da Dupla Daniel e Samuel (PSC), Júlio Proarmas (PROS) e Rebeca Romero (MDB) fecham a lista dos mais votados, embora sem sucesso no pleito

Os votos que cada candidato a deputado federal por Anápolis recebeu em 2022

Rubens Otoni (PT) – 83.539

Márcio Correa (MDB) – 59.829

Leandro Ribeiro (PP) – 28.480

Samuel da Dupla Daniel e Samuel (PSC) – 25.326

Júlio Proarmas (PROS) – 19.350

Rebeca Romero (MDB) – 6.694

Valeriano Abreu (PSC) – 6.095 votos

João da Luz (PSC) – 4.235 votos

Ugton Batista (PL) – 3.262

Carlos Antonio (PSB) – 3.102

Brigadeiro Bragança (União Brasil) – 2.853 votos

Teles Júnior (PDT) – 2.310 votos

Éder Bento (Novo) – 2.266 votos

Delegado Federal Humberto (Patriota) – 2008

Geraldo Espíndola (Rede) – 1.764 votos

Michel Roriz (Cidadania) 1.403

José Chaveiro (PSB) 1.220

Sargento Silvia (PP) – 785

Larissa Ferreira (PP) – 655

Sírio Miguel (PSB) -475

Keila da Saúde (PV) – 221 votos