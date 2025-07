Caiado anuncia parcerias com o Banco Japonês Internacional de Cooperações

Samuel Leão - 16 de julho de 2025

Caiado durante a viagem ao Japão. (Foto: Júnior Guimarães)

Durante a viagem ao Japão, o governador Ronaldo Caiado (UB) anunciou uma rodada de negociações com o Banco Japonês Internacional de Cooperações, na terça-feira (15), com o intuito de trazer recursos para Goiás.

Em vídeo, publicado no Instagram, ele mostrou as instalações do órgão e detalhou quais são as cooperações pretendidas.

“Tivemos aqui um encontro também com o Banco Japonês Internacional de Cooperações, fizemos algumas solicitações, principalmente, na parte da eletrificação de alta tensão nas regiões Nordeste e Vale do Araguaia do nosso Estado de Goiás, e também na parte do atendimento a financiamentos para silos, para nós podermos armazenar toda a nossa safra”, expressou.

Além da busca por investimento na infraestrutura do sistema de abastecimento elétrico, o financiamento para o setor graneleiro visa aumentar o armazenamento em 18 milhões de toneladas de grãos.

O projeto foi entregue às autoridades japonesas e poderá resultar em uma nova leva de investimentos para Goiás.