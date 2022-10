Preso goiano que fingiu ser policial para fazer ameaças contra Bolsonaro

Um goiano de 43 anos foi preso nesta segunda-feira (03), no Setor Celina Park, na capital, após fingir ser policial penal para fazer ameaças contra Bolsonaro.

O homem foi detido após gravar um vídeo que circulou neste final de semana no WhatsApp. Nas imagens se apresentava como “QRA Domingo”, vestindo uniforme com brasão da instituição e colete balístico.

“No dia que você cair na cela, vou colocar algema em você e te dar uma taca, para você pagar o que fez com a pessoa injusta”, disse.

No momento em que foi abordado, o homem se identificou como policial penal e lotado no Grupo Tático de Ações e Escolta (GTAE), além de apresentar um documento funcional.

No entanto, enquanto conversava com os policiais penais, ele confessou que havia comprado o documento e não fazer parte do quadro da Polícia Penal.

Ele foi encaminhado para à Delegacia da Polícia Civil e preso em flagrante. O homem responderá pelos crimes de falsificação do selo ou sinal público (órgãos oficiais) – alterar ou fazer uso de símbolos de órgãos públicos e uso de documento falso.