Muitos brasileiros não sabem, mas o simples fato de se estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) já abre as portas para se receber uma série de benefícios do Governo Federal.

Isso porque a plataforma é utilizada como uma espécie de coletora de dados das famílias de baixa renda do Brasil, permitindo assim que o Governo trace um perfil social deste grupo.

Dentre os benefícios disponíveis estão o Auxílio Brasil, Casa Verde e Amarela, Auxílio Gás, Auxílio Emergencial, Serviços assistenciais, assim como outros.

Você pode ter o direito de receber diversos benefícios do Governo Federal e não sabe; veja como consultar

Para se ter acesso aos diversos benefícios é essencial que o brasileiro esteja inscrito no Cadúnico, já que a plataforma é a base de dados do Governo.

Sendo assim, aqueles que ainda estão perdidos com relação a como anda a situação podem consultar de forma rápida e prática por meio do aplicativo do Cadastro Único, disponível para dispositivos Android e iOS, ou pelo site.

Ao escolher a opção de “Consulta Simples”, o beneficiário terá que informar informar os dados de identificação como o nome completo, nome da mãe, data de nascimento, e UF/Município em que foi cadastrado.

Assim, o usuário terá acesso ao código familiar, situação cadastral, data da última atualização, data limite para uma nova atualização cadastral, dados de identificação do Responsável pela Unidade Familiar, assim como os dados da família e de seus membros.

Já para quem preferir fazer uma busca mais completa, será preciso realizar o procedimento por meio da opção “Consulta Completa”.

Para acessa-la, o beneficiário antes terá que realizar uma autenticação por meio do próprio login no portal do Governo Federal.

Ao completar o primeiro passo, o usuário poderá consultar informações como código familiar, situação cadastral, data da última atualização, data limite para nova atualização, além do endereço da família, dados do domicílio, despesas, integrantes da família e responsável pela unidade familiar.

Uma outra opção é realizar a busca por telefone por meio do número 0800 707 2003. Porém, o contato pode ser feito apenas de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h e nos finais de semana e feriados das 10h às 16h.

Além disso, para aqueles que preferirem, é possível também se dirigir presencialmente até o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo.

