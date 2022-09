O Governo Federal deixou um aviso importante para todos os beneficiários do Auxílio Brasil referente ao calendário de pagamento do mês de setembro.

Espera-se que mais de 21 milhões de brasileiros recebam o benefício social com o valor atualizado, passando de R$ 408,80 para R$ 600.

O reajuste com o adicional de R$ 200 foi proposto pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e aprovado em julho pelo Congresso Nacional, devendo seguir até dezembro deste ano.

Por mais que a promessa do próprio Bolsonaro e dos demais candidatos à corrida presidencial seja de adotar um valor ainda maior para o Auxílio Brasil em 2023 a proposta orçamentária encaminhada pelo governo federal ao Legislativo não contempla esse aumento.

Então, se você é beneficiário do programa social, saiba a seguir como será o pagamento do benefício em setembro.

Aviso importante do Governo Federal para todos os beneficiários do Auxílio Brasil

Em agosto, o calendário de pagamento do Auxílio Brasil foi antecipado pelo Governo Federal de 9 a 11 dias, variando de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).

Porém, o Ministério da Cidadania anunciou que o benefício do mês de setembro será depositado seguindo o cronograma tradicional, não havendo dessa forma antecipação.

Dessa forma, os R$ 600 referentes ao auxílio começarão a ser pagos para as famílias a partir do dia 19 de setembro, seguindo até o dia 30, também de acordo com o final do NIS.

Cronograma de pagamento

Segue abaixo a ordem de depósito do auxílio para os brasileiros beneficiados:

19 de setembro – Pagamento para beneficiários com NIS final 1;

20 de setembro – Pagamento para beneficiários com NIS final 2;

21 de setembro – Pagamento para beneficiários com NIS final 3;

22 de setembro – Pagamento para beneficiários com NIS final 4;

23 de setembro – Pagamento para beneficiários com NIS final 5;

26 de setembro – Pagamento para beneficiários com NIS final 6;

27 de setembro – Pagamento para beneficiários com NIS final 7;

28 de setembro – Pagamento para beneficiários com NIS final 8;

29 de setembro – Pagamento para beneficiários com NIS final 9;

30 de setembro – Pagamento para beneficiários com NIS final 0.

